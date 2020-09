Slabé Írsko? Omyl. Náš kvalifikačný súper o ME 2020 vo futbale bude v Bratislave favorit

V zostave nášho najbližšieho súpera môžeme násť niekoľko zaujímavých hráčov. Nie je prekvapením, že mnohí z nich pravidelne nastupujú v anglickej Premier League.

O zhruba 3 týždne nás čaká prvý zápas vyvrcholenia kvalifikácie na Majstrovstvá Európy 2020 vo futbale. Priaznivcov slovenského futbalu priveľmi uplynulé vystúpenia nášho celku v Lige národov nenadchli, avšak pred semifinálovou bitkou o Euro s Írskom prevláda medzi verejnosťou ako aj v online diskusiách skôr názor, že sme dostali veľmi priaznivého a priechodného súpera. Poďme sa teda lepšie pozrieť proti komu to najbližšie v Bratislave nastúpime.

Írsko ťaží predovšetkým z geografického a kultúrneho prieniku s Veľkou Britániou a výnimkou nie je ani jeho prvý futbalový tím. V súčasnosti v ňom síce nenájdeme megastars typu Damiena Duffa, Matta Hollanda či Robbieho a Roya Keanovcov avšak aj súčasný tím je zložený prevažne z hráčov pravidelne nastupujúcich v Premier League, ktorá je odborníkmi považovaná za najkvalitnejšiu súťaž sveta, prípadne podľa gusta jedna zo štyroch najkvalitnejších líg. Ešte pred bližším rozborom írskej zostavy a porovnaním s našou repre si položme otázku – o koľkých našich členoch základnej jedenástky toto môžeme rovnako povedať?

Dôležitá je samozrejme aj momentálna forma. Tá je u nás momentálne na bode mrazu. Íri sú však na tom podobne a v predošlom cykle zaknihovali iba remízu 1:1 v Bulharsku resp. domácu prehru 0:1 s Fínskom. Ohlasy trénera ako aj domácich médií smerovali hlavne k levelu fitness u hráčov, čo je podobná starosť ako u nás. Nakoľko sa však anglické súťaže rozbehli až uplynulý víkend, toto by sa malo v prípadne Írska (a dúfajme, že rovnako aj v našom) postupne do najbližšieho zrazu zlepšiť. Dajme však bohom aktuálnu formu či naladenie, ktoré sa za niekoľko týždňov môže ešte zmeniť a pozrime sa na porovnanie tímov rečou papiera a štatistík.

Brankársky post momentálne nie je u ostrovanov práve najstabilnejšie obsadený. Jednotkou je spoľahlivý brankár Randolph, ktorý však robí iba dvojku vo West Ham United. Vlaňajšiu sezónu síce solídne odchytal v druholigovom Middlesborough (bojujúcom o záchranu) avšak vstup do tej súčasnej mu zatiaľ nevychádza a v prvom kole Premier League sedel iba na lavičke. Napriek tomu však s najväčšou pravdepodobnosťou bude stáť v bráne on. V jeho prospech hovorí najmä 44 reprezentačných štartov a fakt, že jeho alternatívou je Mark Travers, ktorý je síce jednotkou v druholigovom Bournemouth (vlani ešte Premier League), avšak má iba 21 rokov a je momentálne v podobnom štádiu kariéry ako Marek Rodák.

Pri porovnaní so Slovenskom sú Íri v bráne slabší v prípade, že nastúpi Martin Dúbravka, avšak toto skôr vyzerá ako nepravdepodobné a tak to bude z oboch strán skôr stavenie na brankára bez permanencie v najvyššej súťaži vs. lotéria s medzinárodne málo odskúšaným Greifom či Rodákom.

Obrana je u Írov mimoriadne silná s pretlakom konkurencie, čo im aj v prípadne výpadkov dovoľuje zachovať vysoký stupeň kvality. Za menom hráča je vždy uvádzané koľko minút odohral v uplynulom kole Premier League. Kapitán Coleman (90´) je pravidelný pilier obrany a dôležitý člen kádra FC Everton. Zadáci O´Shea (90´– WBA), Egan (90´) a Stevens (90´ obaja FC Sheffield) nastupujú rovnako pravidelne v základe svojich tímov čo platí aj o Longovi, ktorého Burnley však kvôli preloženiu svoj víkendový zápas nehralo. Veľké nebezpečenstvo na kraji predstavuje agilný Duffy momentálne pôsobiaci v Celtic Glasgow (90´ + 1 strelený gól). Na druhom kraji by mal nastúpiť Doherty (74´- Tottenham), ktorému síce podľa Josého Mourinha posledný zápas veľmi nevyšiel avšak stále je nositeľom mnohých ligových štartov a člen základu v jednom z top tímov ligy. V prípadne núdze sú ešte na call-up pripravení Christie (0´- Fulham) či Lenihan (90´- Blackburn, 2. Liga Championship).

U nás je z top ligy v rámci obrany iba Škriniar, ktorý však v Interi toho posledne veľa nenahral. Alternatívy sú potom zo súťaží ako druhá talianska či španielska liga, česká, poľská prípadne slovenská liga. Našim problémom je aj to, že nemáme stabilne a kvalitatívne obsadené kraje, pričom hráči nášho súpera sú na týchto postoch pravidelne konfrontovaní s najvyššou kvalitou na ostrovoch. V obrane sú na tom Íri podstatne papierovo lepšie.

Lepšie sú na tom aj v zálohe, kde však rozdiel nebije až tak do očí. Kucka, Lobotka, Duda, Haraslín hrajú (minimálne nepravidelne) najlepšie ligy a do rovnakej kategórie môžeme zaradiť aj Hamšíka, ktorý síce hrá iba v Číne, avšak ako hráč s X-faktorom mierne za zenitom to ešte stále kvalitatívne aspoň na priemer v top lige vytiahne.

Náš súper má zálohu ako inak poskladanú z hráčov Premier League. Hendrick (90´+ 1 gól Newcastle) a McCarthy (74´ - Crystal Palace) tvoria spolu s kvôli odhladom zápasov nehrajúcimi Hourihaneom (Aston Vila) a Bradym (Burnley) solídnu formáciu. Do zostavy sú v zálohe pripravený naskočiť aj Molumby (0´- Brighton) a Browne (90´- Preston, 2. Liga Championship). Títo hráči sú prevažne pracanti svojich tímov, pravdepodobne s menšou dávkou talentu ako slovenskí hráči avšak sú obrúsení pravidelnými súbojmi s elitou a napríklad s poloamatérmi s najvyššej Írskej ligy ich zamieňať rozhodne nemôžeme.

Útočníci sú pomerne veľkou neznámou na oboch stranách. Boženík toho veľa za posledný pol rok nenahral a nastúpil iba na pár minút aj cez víkend v drese Feynoordu. Ostatní naši hráči na tomto poste sú zmeskou nižších či hierarchicky slabších líg nad ktorými tu dlho rozjímať nebudeme nakoľko ich rozbor bude v najbližších týždňoch ešte predmetom mnohých športových novinárov u nás.

Zastavme s avšak na chvíľu pri Íroch. Tí majú až 5 útočníkov v kádroch Premier League avšak ani jeden nie je pevne zakotvený v základe. Robinson ako jediný nastúpil cez víkend v základe a odohral 60 minút v drese WBA. Zvyšní iba naskakovali resp. vôbec nehrali: Long a Obafemi (5´ resp. 0´- obaja Southampton), McGoldrick (29´- FC Sheffield), Connolly (45´- Brighton), Napriek tomu je však viac z čoho vyberať a aj tréner Stephen Kenny má tak viac možností na zmenu a taktické manévre.

Suma sumárum: o tri týždne môžeme čakať všetko len nie odovzdaného súpera, teda aspoň podľa ich menoslovu a štatistík. Ak zvažujeme, že títo hráči ako celok neobstoja zamyslime sa ako sme ako celok vyzerali posledne aj my. Minimálne podľa zostavy by sme mali mať pred Írmi zdravý rešpekt a podľa toho prispôsobiť aj fanúšikovské očakávania. Lebo ak vypadneme bude to so silnejším súperom – teda aspoň podľa papiera.